Фикрет Шабанов: Высок риск начала новой войны, которую провоцируют Москва и ее партнеры по региону

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Продолжая тему присутствия ключевых игроков – Ватикана и англосаксов в регионе Южного Кавказа, президент аналитического центра Consultations on international policy and economy Фикрет Шабанов в эксклюзивном интервью Minval.az рассказал о планах России относительно вопроса усиления влияния на Азербайджан, роли МККК в деле оказания содействия военным преступникам Армении, а также о назревании большой ближневосточной войны и изменении политического курса Грузии.

– Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в своем последнем интервью ТАСС сделал зашифрованное послание, заявив: «Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем. Важнейшей из них является проблематика обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Карабаха в рамках правового поля Азербайджана. Востребован также механизм международной поддержки реализации договора, который не ставил бы под вопрос суверенитет и политическую независимость Армении и Азербайджана». Что, по-Вашему, происходит в Кремле? Значит ли это, что у Москвы появилась возможность переиграть ситуацию на Южном Кавказе? К чему должен быть готов Азербайджан?

– Заявление представителя МИД РФ – часть комплексного плана по оказанию давления на Азербайджан и на его будущие планы как в вопросе реинтеграции армян Карабаха в состав Азербайджана, так и в решении стратегического плана по открытию Зангезурского коридора. РФ понимает, что ее выдавливают из региона, а глобально – отрезают ей путь влияния на Индию, Сирию (военная морская база Тартус и военная авиабаза Хмеймим), то есть на Ближний Восток.

Главная стратегическая цель – совместно с Францией (Запад) и Ираном (Восток), под патронажем Ватикана, сохранить свое влияние на все республики Закавказья через конфликтное управление регионом.

В данный момент заявления президента Азербайджана о возможности заключения мирного договора до конца года означают, что далее все вопросы по Карабаху Баку будет решать самостоятельно, без Москвы и в рамках своего внутреннего законодательства и Конституции.

Россия же, понимая, что Азербайджан и Армения находятся на финишной прямой, и что после заключения мирного договора необходимость присутствия РМК в Карабахе отпадет автоматически, параллельно отпадет необходимость в присутствии 102-й военной базы в Гюмри, которая служила гарантом безопасности для Армении, начала решение вопросов на Кавказе с угроз и шантажа Баку, выпячивая вопросы безопасности и гарантий для армян Карабаха. Россия пытается манипулировать Арменией, упоминая о восстановлении международного формата управления конфликтом, то есть о сближении в вопросе Южного Кавказа с позициями Франции и США. Как только Москва сможет заключить промежуточное перемирие в Украине через соглашение с США, тогда и начнет продвигать старый проект передачи управления территориями бывшего СНГ с согласия Вашингтона для раздела сфер влияния.

Но участь РФ в перспективе нового миропорядка туманна, и поэтому решение по Кавказу будет принято после встречи глав Турции и РФ. Особенно хочу отметить следующие факты: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Зангезурский коридор должен быть открыт немедленно, и в ближайшее время должно быть достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение».

Мысль президента Турции затем развил глава турецкого МИД Хакан Фидан, который во время пресс-конференции с азербайджанским коллегой – Джейхуном Байрамовым подчеркнул, что Анкара нормализует отношения с Ереваном только после подписания мирного соглашения с Баку. Таким образом, нормализация также завязана на открытии Зангезурского коридора.

«Платформа «Азербайджан-Турция-Израиль» может быть полезна для развития наших отношений в более широкой географии», – сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе визита в Анкару.

Президент Турции Эрдоган также заявил, что дата визита Путина в Турцию обсуждается, визит может состояться уже в августе.

Подводя итоги, следует отметить, что в Турции созван Высший военный совет под председательством президента Эрдогана.

Азербайджану же необходимо сконцентрировать свои военно-политические и дипломатические усилия в направлении пресечения провокаций: высок риск начала новой войны, которую провоцируют Москва и ее партнеры по конфликтному управлению регионом.

Москва планирует отправить на границу Армении своих военных наблюдателей, и открыть свое дипломатическое представительство в Сюнике.

При любом раскладе Баку необходимо приготовиться к жесткому санкционному давлению и к войне в регионе.

– Чаще стали говорить о назревании ближневосточного конфликта. Охватит ли он Иран, и какие последствия он вызовет для Азербайджана?

– В планах по построению нового миропорядка стоит также вопрос реформирования государств Большого Ближнего Востока как с точки зрения создания новых государственных образований и границ, так и с точки зрения форм управления территориями в этом регионе.

Большая ближневосточная война имеет особенности: ее развязывание через столкновение интересов государств региона, а также элит. Ключевым фактором здесь является борьба за ресурсы и идеологическое влияние на сетевые организации региона и религиозные секты, тарикаты, а через них и на управление мусульманами и разными народами, и общинами региона.

Главная борьба будет идти вокруг двух течений и форм государств Востока: группы монархий – государств вокруг Саудовской Аравии и Ирана.

Первыми практическими шагами в деле снижения конфликтности в регионе была попытка Китая примирить Иран с Саудовской Аравией.

Несмотря на договоренности о восстановлении дипломатических отношений и взаимные визиты представителей политических элит двух государств, началось медленное вовлечение группы стран в большую ближневосточную войну.

Парламент Ирака отверг территориальные уступки Кувейту, иракские эксперты, депутаты и активисты отвергли недавно предложенную демаркацию границ и морских районов между Ираком и Кувейтом.

Демаркация границ и спорная морская территория между Ираком и Кувейтом вызвали ярость у иракцев, раскритиковавших уступки в пользу Кувейта по вопросу исторических прав Ирака в портовом городе Умм-Каср, на юге Ирака. Мухсин Мандалави, первый вице-спикер парламента Ирака во вторник решил создать специальный комитет, которому будет поручено подготовить срочный отчет о границе Ирака и морских правах с Кувейтом.

Дело в том, что морская береговая линия Ирака составляет всего лишь 50 км, имеет лишь два портовых города Басра и Умм-Каср, в то время как у Кувейта целых 120 км береговой линии. Иными словами, у Ирака и без того ограниченный выход к мировому океану, а Кувейт хочет контролировать морскую акваторию вблизи Умм-Касра и часть города.

Отдельно стоит отметить стратегическую важность Умм-Касра для Ирака, особенно тот факт, что это единственный глубоководный порт 40-миллионной страны. Сам Ирак очень страдает из-за своего ограниченного выхода к морю.

Кувейт предъявляет «территориальные претензии» к Ираку, обосновывая это тем, что до Первой мировой войны он был частью современной иракской провинции Басра, но британцы высадились туда и оккупировали его в 1913 году. По этой причине Ирак весь XX век претендовал на возвращение Кувейта в свой состав. Иракцы и кувейтцы — это те же самые арабы, с идентичным друг другу языковым диалектом, там живут те же сунниты и шииты.

Кувейт настаивает на том, что спорное нефтегазовое месторождение в Персидском заливе, называемое «Араш» в Иране и «Дурра» или «Дорра» в Саудовской Аравии и Кувейте, принадлежит только ему и Саудовской Аравии, несмотря на претензии Ирана. Но, тем не менее, Иран также приглашен на переговоры.

Источник в кувейтском МИД заявил: «Права на все ресурсы месторождения Аль-Дорра полностью принадлежат Кувейту и Саудовской Аравии».

МИД Ирана отреагировал на новое соглашение, достигнутое между Саудовской Аравией и Кувейтом по совместному газовому месторождению «Араш». Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя недавно объявленное соглашение между Саудовской Аравией и Кувейтом по совместному газовому месторождению Дорра, сказал: «Газовое месторождение «Араш» (Дорра) является совместным месторождением Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии, и его части находятся в границах безбрежных вод между Ираном и Кувейтом». Иран настаивает, чтобы все действия в области эксплуатации и развития этого месторождения осуществлялись при координации и сотрудничестве всех трех стран.

Иран, как он неоднократно заявлял, готов вступить в переговоры с соседними странами – Кувейтом и Саудовской Аравией – о том, как использовать это общее месторождение.

Наряду с этим Иран в рамках результатов предыдущих переговоров с Кувейтом по делимитации континентального шельфа продолжит двусторонние переговоры с ним, а также начнет трехсторонние переговоры по определению тройной точки. Иран также оставляет за собой право на разработку совместного газового месторождения «Араш».

В ответ на это в МИДе Кувейта заявили, что вновь приглашают иранскую сторону начать переговоры о демаркации морских границ. Кувейт официально объявляет: «Начнем разведку на месторождении Дорра без разграничения с Ираном». Иран же намерен отстаивать свои права на газовое месторождение «Араш».

Разногласия относительно месторождения охлаждают недавнюю нормализацию, хотя это месторождение делят аж с момента открытия – в 1967 году.

Кувейт категорически отвергает претензии Ирана на месторождение, считает, что оно принадлежит только им и саудовцам, и что планы Тегерана противоречат основным принципам международных отношений.

Для справки: Дурра/Араш содержит около 20 трлн кубических футов газа. Саудовская Аравия и ОАЭ под давлением США заморозили инвестиции в Сирию. Все обещания о гуманитарной помощи и инвестициях в Сирию со стороны стран Залива, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия, были заморожены в результате предупреждений и угроз США.

Теперь штаты могут сконцентрироваться на внесении раздора в отношения между Ираком и Сирией, одного из последовательных сторонников реинтеграции Дамаска в арабскую семью.

На фоне этого США продолжают усиливать курдские военные формирования СДС для возможной атаки на сирийский город Аль-Букамаль для того, чтобы отрезать стратегически важную трассу Багдад-Дамаск (играет важную роль в сирийской внешней торговле). Подводя итоги, мы можем сказать, что стоим на пороге Большой ближневосточной войны.

Другим предвестником войны является проблема, существующая между Ираном и арабскими государствами по спорным островам Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса с ОАЭ.

Впервые за долгие годы между Москвой и Тегераном возник нешуточный скандал. Причиной тому послужила поддержка Россией совместного заявления по итогам состоявшихся в Москве министерских переговоров: Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в одном из пунктов положения которого говорится о поддержке ОАЭ в достижении мирного решения вопроса о принадлежности трёх островов в Ормузском проливе: Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. Фактически острова контролирует Иран, однако их принадлежность оспаривают ОАЭ, которые рассматривают их как часть эмирата Шарджа.

Спор вокруг островов ведётся с момента, когда британцы в 70-х покинули ОАЭ, и если Абу-Муса, по договоренностям, должен находиться под совместным управлением Ирана и ОАЭ, то Большой и Малый Томбы Тегеран забрал силой. Иран обосновывает свои претензии на них, апеллируя ко временам правления Аль-Касими: будто бы острова были владениями династии ещё до того, как она перебралась на южный берег Ормузского пролива, и, соответственно, должны теперь отойти.

Острова расположены в стратегически важном районе Персидского залива, управление ими даёт возможность контролировать выход из залива в Индийский океан. Острова включены в оборонительную линию Ирана. Кроме того, в районе острова Абу-Муса обнаружены крупные запасы нефти.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян внезапно на одном из последних пресс-конференций призвал Россию уважать территориальную целостность Украины.

«Мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права»,- заявил глава МИД Ирана.

Весьма примечательное заявление, учитывая, что Иран один из малочисленных союзников РФ в войне в Украине.

И последний фактор для войны – это то, что ВМС США планируют размещать военнослужащих на торговых судах, которые проходят через Ормузский пролив, для противостояния Ирану.

Агентство Associated Press отмечает, что тысячи американских морских пехотинцев и моряков на кораблях USS Bataan и USS Carter Hall находятся на пути к Персидскому заливу, и могут быть использованы в любой миссии по вооруженной охране кораблей в Ормузском проливе, эти меры были предприняты после недавней напряженности и решительности военно-морских сил Ирана в водах Персидского залива.

Мы находимся в состоянии ожидания войны на Востоке, но нам необходимо быть готовым к гуманитарным проблемам, и принимать превентивные меры упреждения и снижения рисков военных действий. Существует также опасность быть вовлеченными в эту большую ближневосточную войну.

– Усилилось давление на Азербайджан со стороны европейского сообщества, в этом участвуют международные структуры, такие как МККК. Ереванский офис МККК пытается спровоцировать новые противостояния вокруг Лачинской дороги, искажая суть договоренностей и реальное положение дел. Интересны Ваши соображения на этот счет.

– Ситуацию с созданием напряженности вокруг Азербайджана и усилением давления, начиная с политических заявлений и возможных санкций против Баку вплоть до заседаний СБ ООН, и сегодняшнее заявление МИД РФ рассматриваю как инструмент информационного и силового давления (в регионе РМК и 102-я военная база в Гюмри), что является показателем системного и комплексного этапа действий против Баку. Если попытаться разделить инструменты этого давления на группы, то вырисовывается интересный союз с одной мировой и влиятельной политической башней и разными окнами в ней, задающей головоломки против Азербайджана.

Начнем с МККК: предложение официального Баку о переподчинении Красного Креста из Еревана представительству в Баку было воспринято в штыки и даже использовано как инструмент манипуляций. Почему? МККК – организация, созданная с благословения Ватикана. Во всем мире есть масса исторических фактов и публикаций о роли МККК и Ватикана в оказании помощи нацистской Германии и, особенно, в переправке военных преступников фашисткой Германии в страны Латинской Америки.

Интеллектуальные элиты фашистов перебирались в США и Южную Америку под новыми именами (а порой и настоящими), пользуясь каналами Красного Креста, Ватикана и организации ODESSA. Например, глава Хорватии Анте Павелич 5 мая бежал в Австрию вместе с несколькими тысячами преданных сторонников. От грядущего правосудия также скрылись две епископа, пятьсот священнослужителей и монахинь. Все они прятались в монастырях Римско-католической церкви (РКЦ).

Павелич приехал в Рим и остался там на год под защитой курии. В международном центре католицизма при Институте Сан-Джироламо бывший диктатор скрывался под именем «отец Бенарец». В 1947 году, переодевшись в сутану, он сел на итальянское судно с паспортом Международного Красного Креста. Визу поставило аргентинское посольство в Риме по рекомендации секретариата Ватикана. В Буэнос-Айресе Павелича ожидала вилла, предоставленная президентом Пероном. Там же было создано «Правительство НГХ в изгнании». А сам Павелич объявил себя президентом Хорватии. В январе 1959 года экс-поглавник отправился в Испанию к диктатору Франциско Франко и окончательно осел в Мадриде, где жил во францисканском монастыре, созданным бывшим архиепископом Сараево Иваном Саричем. В декабре 1959 года «благочестивый вождь благочестивого католического государства», главный виновник балканского холокоста умер в кругу друзей и родных, получив перед этим благословение папы Иоанна XXIII.

Но не только Павелич остался без наказания. Когда в ноябре 1945 года англо-американские союзники учредили трибуналы против военных преступников, РКЦ сделала все, чтобы спасти хорватских нацистов от правосудия, а Ватикан стал «самой большой организацией, причастной к нелегальным перевозкам эмигрирующих преступников».

А чтобы нас не обвинили в предвзятости к деятельности МККК, приведем отрывок из публикации в газете «Гардиан» от 2011 года: «Красный Крест и Ватикан помогли тысячам нацистских военных преступников и их пособников сбежать после окончания второй мировой войны. Красный Крест ранее признавал, что некоторые нацисты сумели воспользоваться его усилиями, направленными на помощь беженцам, потому что административные сотрудники организации были перегружены работой. Тем не менее результаты недавнего исследования наводят на мысль о том, что таких военных преступников было намного больше, чем полагали ранее».

Интересно, что 10 июля 2023 года в Азербайджане с официальным визитом находился государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. После визита госсекретаря Ватикана президент Азербайджана произвел некоторые кадровые перестановки в сфере управления.

Особую роль стал играть Всемирный совет церквей, который объявил войну как исламу, так и Азербайджану. Провокации в Европе с сожжением Корана и усилением давления на Азербайджан (как союзника Турции), все это – звенья одной цепи.

Всемирный совет церквей (The World Council of Churches) — крупнейшая международная экуменическая организация, основанная в 1948 году в Амстердаме, включает в себя 352 христианских церкви из более чем 100 стран. ВСЦ опубликовал призыв к Азербайджану с требованием немедленно снять «блокаду Нагорного Карабаха».

Решения в Совете были приняты после встречи католикоса Великого Дома Киликийского Арама I с послом Армении в Ливане Ваагном Атабекяном. Об этом сообщили в пресс-канцелярии Католикосата Великого Дома Киликийского. Его святейшество проинформировал посла о заявлениях по «Арцаху», которые будут сделаны Всемирным советом церквей и Ближневосточным советом церквей.

Ниже цитаты из заявления Всемирного совета церквей:

«Поскольку гуманитарный кризис в «блокадном анклаве Нагорный Карабах» («Арцах») достигает трагического уровня, Всемирный совет церквей подтверждает свои заявления и позиции о необходимости срочных и незамедлительных действий со стороны международного сообщества. Лачинский коридор, единственная дорога, связывающая регион с Арменией, заблокирована на протяжении более семи месяцев, что вызвало чрезвычайную гуманитарную ситуацию и поставило под большую угрозу жизнь 120 тысяч человек, включая детей», – отметил генеральный секретарь ВСЦ преподобный Джерри Пиллэй.

Ранее ВСЦ сделал несколько заявлений по «Арцаху», в том числе принял протокол на 11-й Ассамблее ВСЦ «Последствия нагорно-карабахской войны 2020 года», в котором подтвердил свое осуждение Азербайджана в связи с «применением фосфорного оружия и кассетных боеприпасов» и так далее.

Кстати, в 2013 году на заседании 10-й ассамблеи Совета в городе Пусан, Южная Корея председателем ВСЦ был избран католикос всех Армян – Гарегин II. Этот пост Гарегин II занимал в течение восьми последующих лет.

А Римско-Католическая Церковь, не будучи членом ВСЦ, тесно сотрудничает с Советом на протяжении более 30 лет и направляет своих представителей на все крупные конференции ВСЦ, а также на заседания Центрального комитета и Генеральной ассамблеи.

12 июля 2023 года председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо во ВСЦ. B письме выражен протест против включения в итоговый документ очередного заседания Центрального комитета Совета пункта, носящего односторонний характер и служащего интересам армянской стороны. Было отмечено, что ВСЦ наносит ущерб своему авторитету, переводя политические процессы, происходящие в мире в последнее время, в религиозную плоскость.

«Носящая имя церкви организация должна чаще следить за такими опасными тенденциями, выступать не с односторонними политическими заявлениями, а с призывами к миру и сосуществованию», – подчеркивается в письме.

В свою очередь руководитель крупнейшей турецкой организации по борьбе с признанием «геноцида армян», председатель «Международной организации по борьбе с необоснованными армянскими претензиями» (ASIMDER) Гексель Гюльбей заявил, что церкви мира объединились против Турции во имя признания «геноцида армян». Еще в 2015 году ВСЦ планировал признать факт «геноцида армян», а погибших армян – мучениками.

Церкви Турции и Азербайджана также являются членами ВСЦ, поэтому внешнеполитические ведомства двух стран должны были предупредить ответственных лиц церковных структур и духовных лидеров воздержаться от участия в этих мероприятиях, и выразить свои протесты в связи с принятыми резолюциями антиазербайджанского и антиисламского характера.

Почему армяне так важны для Ватикана? Дело в том, что в книге от 1594 года «Масонские организации Ватикана» армяне указаны как масонская ложа Ватикана, а не как народ.

Второй партнер в операции против Баку – РФ, которой было предложено перевести снабжение РМК через территорию Азербайджана, что дало бы возможность контролировать поставки, в том числе всех видов военной техники и боеприпасов на территорию Азербайджана – в Карабах. И третья карта в пасьянсе – Евросоюз, то есть Франция. Париж занимается созданием европейского политического давления и принятием решений против Азербайджана через политические организации Евросоюза, а также через ресурсы и площадки тех организаций, где он имеет влияние или право голоса.

Учитывая это, Азербайджану необходимо продолжать усиление своей дипломатической политики на всех площадках и перейти из формата обороны в формат наступательной дипломатии, так как самая лучшая оборона – это хорошая контратака, повышать ее качественный уровень, несмотря на то, что Баку пока удается отражать удары недоброжелателей, скрывающихся под разными масками. Также необходимо усилить качественно работу СМИ Азербайджана на зарубежных площадках и разных языках, которые отстают от времени и качеством информационного продукта.

– Что назревает в Грузии? И как это скажется на ее соседях?

– Модераторы нового миропорядка ведут политическое переформатирование мира и региона в рамках своих национальных доктрин, и на Кавказе, в частности. Им нужен тотальный контроль в регионе и прозрачность политики в системе выстраивания новых отношений, доступ к сырьевым источникам и контролю логистики.

Англосаксонское давление на регион будет продолжать усиливаться и в направлении Грузии, которую называют еще и провинцией Франции из-за руководителей Грузии и влиятельных политических деятелей в стране.

Особенно стоит отметить назначение нового посла США в Грузии (самого высокопоставленного дипломата в Госдепе США).

Разновекторная дипломатия маленькой Грузии имеет стратегическое значение из-за ее географии (логистики и транснациональных коммуникаций) как для региона, так и для англосаксонской элиты в регионе. От Тбилиси требуют политического выбора вектора своего развития и выбора главного или решающего партнера для Грузии. С целью продавливания этого выбора, я считаю, что в Грузии ожидается смена правительства, смена ее политики. Только каким путем будет это происходить, решать народу Грузии.

Рамелла Ибрагимхалилова