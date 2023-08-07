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Турецкие СМИ раскрыли темы, которые обсудят во время встречи Путин и Эрдоган

Турецкие СМИ раскрыли темы, которые обсудят во время встречи Путин и Эрдоган

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых переговоров в августе обсудят ряд важных тем.

Об этом рассказали источники Hürriyet.

Собеседники издания пояснили, что зерновой коридор остается на первом месте. Эрдоган предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки в пшеницу в Турции.

«Ожидается, что Путин сделает соответствующий жест в рамках „зернового коридора“», — подчеркнул источник.

Кроме этого национальные лидеры обсудят торговые отношения между двумя странами, а также между Турцией, Азербайджаном, Арменией и сирийскую проблематику.

Hürriyet пишет, что президент России посетит республику в последнюю неделю августа.

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