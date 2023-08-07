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В танковых подразделениях проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке

В танковых подразделениях проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в танковых подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке.

Как сообщает Минобороны, перед началом занятий до сведения экипажей были доведены правила безопасности.

Были заслушаны доклады о решениях, принятых на макете местности. Затем танковыми взводами были выполнены задачи по управлению огнем в обороне и наступлению на условного противника из глубины.

Преодолевая в ходе управления боевыми машинами естественные и искусственные препятствия на местности, танкисты успешно выполнили поставленные задачи.

Мероприятия, направленные на повышение знаний, умений и совершенствование боевых навыков военнослужащих, продолжаются.

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В танковых подразделениях проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке

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