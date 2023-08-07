Северная Корея собирается нарастить производство оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для «усовершенствования боеготовности».
Об этом сообщает KCNA.
В конце недели Ким проверил оборонные предприятия по производству крылатых ракет, летательных аппаратов и ракетных установок. Там он «горячо обратился» к рабочим и руководству с призывом «совершенствовать боеготовность» и «честно продолжать историю оборонной промышленности».
Кроме того, он призвал ввести массовое производство «различных типов передовых двигателей для стратегического оружия».