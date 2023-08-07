В Саудовской Аравии откроется производство беспилотников Bayraktar |
В Южном Азербайджане начинаются протесты (видео) |
ЗАО АЖД направило в Агдам служебные поезда (видео) |
Каладзе констатировал полное уничтожение грузинского курорта при сходе оползня |
Украина подтвердила удары по мостам в Чонгаре и Гениченске (обновлено, фото) |
Пентагон направил к берегам Аляски эсминцы для отслеживания судов России и Китая |
Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP (фото, видео) |
Агаджанов обвинил Ереван в провокации с отправкой «гумпомощи» карабахским армянам |
Песков заявил об отсутствии демократии в России и предрек переизбрание Путина |
Главное Мир

В Саудовской Аравии откроется производство беспилотников Bayraktar

В Саудовской Аравии откроется производство беспилотников Bayraktar

Саудовская военная промышленная компания (Saudi Arabian Military Industries Company, SAMI) и турецкая авиастроительная компания Baykar подписали соглашение, предусматривающее локализацию производства боевых беспилотников Bayraktar Akinci на территории королевства.

Об этом SAMI сообщила на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Мы рады сообщить о подписании с турецкой компанией Baykar стратегического соглашения о локализации производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci и их компонентов в Саудовской Аравии. Это соглашение укрепит нашу роль в поддержке национальной оборонной промышленности и расширит наши возможности», – говорится в заявлении компании.

Теги:
Из этой рубрики
Мадуро раскритиковал молчание лидеров стран Европы по поводу сжигания Корана
Мир

Мадуро раскритиковал молчание лидеров стран Европы по поводу сжигания Корана

2023/08/07, 09:44
Северная Корея собирается нарастить производство оружия
Мир

Северная Корея собирается нарастить производство оружия

2023/08/07, 09:15
В Саудовской Аравии откроется производство беспилотников Bayraktar
Мир

В Саудовской Аравии откроется производство беспилотников Bayraktar

2023/08/07, 09:00
Из-за жары повысилась смертность в Италии
Мир

Из-за жары повысилась смертность в Италии

2023/08/07, 00:20
В Южном Азербайджане начинаются протесты (видео)
Мир

В Южном Азербайджане начинаются протесты (видео)

2023/08/06, 23:19
Каладзе констатировал полное уничтожение грузинского курорта при сходе оползня
Мир

Каладзе констатировал полное уничтожение грузинского курорта при сходе оползня

2023/08/06, 22:36
При сносе дома в Тегеране обрушились еще 4 соседних (видео)
Мир

При сносе дома в Тегеране обрушились еще 4 соседних (видео)

2023/08/06, 22:20
МККК продолжит гумоперации в Нигере
Мир

МККК продолжит гумоперации в Нигере

2023/08/06, 22:11
Зеленский поразил на симуляторе Ту-95
Мир

Зеленский поразил на симуляторе Ту-95

2023/08/06, 21:56