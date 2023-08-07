Немецкий депутат настаивает на передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus

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Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц впервые привал канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Об этом он рассказал в интервью изданию Der Spiegel.

По словам депутата, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается не так быстро, как хотелось бы, и украинская армия не имеет какой-либо серьезной авиации для поддержки.

«Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля и отвоевать территорию», — пояснил Шварц.

Депутат считает, что Берлин теряет время, отказываясь от поставок крылатых ракет, также, как было в ситуации с поставками танков. В ответ на опасения министра обороны ФРГ Бориса Писторуса по поводу возможности применения Taurus по территории РФ депутат напомнил, что у ВСУ уже есть средства, чтобы наносить удары по объектам в РФ — это артиллерийские системы Mars и HIMARS.

До этого Минобороны ФРГ отказывалось поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты типа Taurus.