Британская разведка: Россия потеряла в Украине половину своих десантных войск

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Россия потеряла как минимум половину бойцов десантных войск, которых в 2022 году бросили на войну против Украины. Речь идет о не менее 15 тысячах военных. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (Х).

Британская разведка напомнила, что во время празднования Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) России 2 августа произошло несанкционированное разглашение данных о масштабных потерях России в войне.

Так, в обращении главнокомандующий десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что 8500 десантников получили ранения и впоследствии вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.

Это видео быстро удалили из официальных каналов Минобороны РФ. В то же время Теплинский так и не сказал, сколько российских десантников было убито или серьезно ранено в Украине.

«Однако экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по крайней мере 50% из 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены», – отмечает разведка.