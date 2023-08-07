Из-за жары повысилась смертность в Италии

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Волна рекордной жары в июле привела к росту показателя смертности в южных и центральных областях Италии на 7%. Об этом говорится в отчете Минздрава республики.

В документе приводятся данные по состоянию на 28 июля. «Результаты свидетельствуют о росте смертности в центральных и южных районах на 7%», – указывается в документе. Наиболее серьезный рост отмечается в Неаполе (+10%), Бари (+50%), Таранто (+42%), Реджо-Калабрии и Катании (+34%). Речь идет преимущественно о возрастных группах в пределах от 75 до 84 лет и пожилых людях старше 85 лет.

Ранее сотрудники Института глобального здравоохранения в Барселоне связали 61 700 смертей, отмеченных в Европе летом 2022 года, с последствиями экстремальной жары, частично вызванной глобальным потеплением. Статья группы ученых под руководством Хоана Байестера была опубликована британским научным журналом Nature. Сильнее всего от последствий жары пострадали Италия, Испания и Германия, где, по оценкам авторов статьи, она вызвала в среднем 18000, 11300 и 8200 смертей соответственно. Серьезные последствия были отмечены также в Великобритании, Болгарии, Греции, Румынии, Польше и Португалии.