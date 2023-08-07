Запад займется передислокацией войск в Сирии

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Возглавляемая США коалиция готовится перегруппировать войска в своей зоне влияния на территории Сирии. Об этом сообщает ливанская газета «Аль-Ахбар».

Как стало известно изданию, цель новой операции – попытаться занять город аль-Букамаль, который представляет собой основной и стратегически важный путь снабжения и погранпереход с Ираком. Таким образом Вашингтон хочет помешать Ирану доставлять грузы через территорию Ирака.

«Если бы этот город оказался в их руках или формально под курдами, то получилась бы такая ситуация, что Ирану фактически стало бы невозможно доставлять сухопутным путем разные грузы через иракскую территорию в Сирию, а дальше в Ливан «Хезболле», – объяснил в разговоре с «Известиями» востоковед, публицист Андрей Онтиков. При этом он отметил, что захват аль-Букамаля предполагает прямое столкновение с сирийской армией и силами, которые ее поддерживают.