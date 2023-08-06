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Зеленский: Воздушный щит Украины будет гарантировать безопасность Европы

Зеленский: Воздушный щит Украины будет гарантировать безопасность Европы

Воздушный щит Украины будет гарантировать безопасность всей Европы. Поэтому надо сделать все, чтобы ВСУ победили в небе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Только за одну эту неделю российские войска применили против нас уже 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 «Шахедов». Существенную часть удалось сбить. Мы сделаем все, чтобы украинский воздушный щит становился только крепче», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что в украинском небе Воздушные силы смогут доказать, что террор проигрывает.

«Все вместе можем это доказать – все партнеры. Очень важна ответственная позиция каждого из партнеров по поставкам систем ПВО и ракет к ним. Полная защита от террора нужна здесь, чтобы потом не пришлось думать, как защитить от него еще и другие народы. Украина может выиграть эту битву, и наш воздушный щит впоследствии будет гарантировать безопасность всей Европы», – добавил он.

Президент заявил, что наградил воинов Воздушных сил Украины и пообщался с ними.

«Все равно стремимся скорее почувствовать боевое применение F-16 в украинском небе», – подчеркнул он.

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