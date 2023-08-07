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Украинские войска продвигаются на южном направлении

Украинские войска продвигаются на южном направлении

За последние сутки российские войска нанесли 30 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 6 августа.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отметили в Генштабе. В течение суток на фронте произошло около 30 боевых столкновений.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На северском и слобожанском направлениях враг обстрелял более 30 населенных пунктов.

На купянском направлении украинские военные держат оборону, успешно отразили атаки россиян в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На лиманском направлении россияне нанесли авиационные удары и обстреляли из артиллерии несколько населенных пунктов. На бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Россияне нанесли авиаудар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись несколько населенных пунктов.

На запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары вблизи трех населенных пунктов, артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 15 населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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