Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP (фото, видео)

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Украина получила от Франции ракеты класса «воздух – поверхность» большой дальности SCALP. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

В отмечаемый в воскресенье День Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Зеленский заслушал доклад о работе и возможностях комплексов ПВО Patriot и IRIS-T, а также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29.

«Как отметил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры, в частности ракет класса «воздух – поверхность» ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM», – говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

На фото ниже президент Украины Владимир Зеленский расписывается на одной из ракет SCALP.