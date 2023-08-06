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Буданов: Главное, что наступление не останавливается

Буданов: Главное, что наступление не останавливается

Сегодня главное то, что наступление украинских воинов продолжается. Продвижение военных на Бахмутском направлении пока происходит немного быстрее, чем на юге.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью bTV.

Как отметил Буданов, контрнаступление проходит довольно сложно, поскольку Россия успела несколько укрепить свою позицию стационарными оборонительными комплексами.

«Самое главное, что наступление не останавливается, а продолжается. По моему мнению, на Бахмутской линии оно идет немного быстрее, чем на юге, но время покажет», – добавил он.

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