Ермак: Переговоры по Украине в Джидде были открытыми и честными

149 Просмотров

В Джидде Саудовской Аравии прошел мирный саммит по принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины. Разговор между представителями стран был открытым и честным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

В саммите приняли участие более 40 стран, что свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности в установлении устойчивого и прочного мира.

«Мы имели очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. У нас был очень честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение», – рассказал руководитель Офиса главы Украины Андрей Ермак, который и возглавил украинскую делегацию.

По словам Ермака некоторые из представителей имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств. Именно на этих принципах, как отметил руководитель ОП, построена Формула мира президента Владимира Зеленского.

«Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство – участник консультаций, имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы», – добавляет пресс-служба.

Стороны, со своей стороны, договорились продолжить работу на различных представительских уровнях для установления справедливого и всеобъемлющего мира.