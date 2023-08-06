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Семьи шехидов и инвалиды войны получили ключи от новых квартир и домов (фото)

Семьи шехидов и инвалиды войны получили ключи от новых квартир и домов (фото)

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило еще 100 квартир и частных домов в Баку и регионах семьям шехидов и инвалидами войны.

Согласно информации Министерства, замминистра Анар Керимов принял участие в мероприятии по вручению ключей от квартир в Баку, а руководитель аппарата министерства Фуад Мусаев – в мероприятии по предоставлению частных домов в Хачмазском районе.

Было отмечено, что жилищная программа, охватывающая семей шехидов и инвалидов войны, была начата в 90-х годах прошлого века по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и успешно продолжается из года в год. После 44-дневной Отечественной войны, в которой азербайджанская армия под руководством президента, верховного главнокомандующего вооружёнными силами Ильхама Алиева одержала блестящую победу, программа была расширена в пять раз.

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