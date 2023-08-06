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30 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Пакистане (обновлено, видео)

30 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Пакистане (обновлено, видео)

19:20 На юге Пакистана сошли с рельсов 10 вагонов пассажирского поезда, по меньшей мере 30 человек погибли и более 80 — пострадали, передает The News со ссылкой на местные власти.

Авария произошла в округе Сангхар, который расположен в центральной части провинции Синд на юге Пакистана. Поезд следовал из Хавелиана в Карачи. После происшествия движения поездов внутри провинции было приостановлено.

К спасательным работам привлекли полицию и армию, в больницах Сангхара объявлен режим чрезвычайной ситуации. Девять из десяти вагонов (всего их в поезде было 17) уже убрали с места аварии, оттуда извлечены пострадавшие и тела погибших. В полиции сообщили, что для завершения работ с еще одним вагоном требуется тяжелая техника.

The News пишет, что причина крушения поезда остается неизвестной. В то же время министр железных дорог и авиации Пакистана Хаваджа Саад Рафик на пресс-конференции сказал, что кто-то мог «преднамеренно» устроить аварию, либо причина в технической неисправности.

«Сначала мы окажем помощь, а затем проведем расследование», — отметил он.

***

18:11 В провинции Пакистана Синд сошли с рельсов десять вагонов пассажирского поезда. В результате погибло около 20 человек, ещё 80 получили различные травмы. Об этом сообщил телеканал Geo News.

Инцидент произошёл рядом с городом Навабшах. В соцсетях распространили видео с последствиями схода поезда. На кадрах пострадавшим помогают выбраться из повреждённых вагонов.

На месте работают спасатели. В ближайших больницах ввели режим чрезвычайной ситуации.

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