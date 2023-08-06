Морозов: Весь год Гянджа будет носить звание спортивной столицы Содружества

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Казахстанский город Алма-Ата (Алматы – здесь и далее прим. «Минвала») станет спортивной столицей стран СНГ в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

«На заседании совета единогласно приняли решение о присвоении звания «Спортивная столица СНГ» в 2025 году городу Гянджа в Азербайджане, а в 2026 году – городу Алма-Ата в Казахстане.

В 2025 году Гянджа примет III Игры стран СНГ, город готовит большой праздник для спортсменов, поэтому вполне справедливо, что весь год Гянджа будет носить звание спортивной столицы Содружества.

А в 2026 году этот статус заслуженно перейдет к Алма-Ате, неоднократно принимавшей крупные спортивные соревнования мирового и континентального масштаба», – сказал Морозов.