Морозов: Весь год Гянджа будет носить звание спортивной столицы Содружества |
Аэропорт «Внуково» снял ограничения на полеты после попытки прорыва БПЛА к Москве (обновлено) |
В Баку будет 32-37° тепла |
Число жертв оползня в Грузии достигло 18 человек (обновлено) |
Багдасарян: Ильхам Алиев был прав (видео) |
Соревнования III Игр стран СНГ пройдут в Гяндже |
Очередные удары украинских беспилотников по Москве и Подмосковью (видео) |
Москва раскрыла свои истинные цели: Мы против мира между Баку и Ереваном |
Пекин потребовал от Москвы объяснений |
Главное Спорт

Морозов: Весь год Гянджа будет носить звание спортивной столицы Содружества

Морозов: Весь год Гянджа будет носить звание спортивной столицы Содружества

Казахстанский город Алма-Ата (Алматы – здесь и далее прим. «Минвала») станет спортивной столицей стран СНГ в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

«На заседании совета единогласно приняли решение о присвоении звания «Спортивная столица СНГ» в 2025 году городу Гянджа в Азербайджане, а в 2026 году – городу Алма-Ата в Казахстане.

В 2025 году Гянджа примет III Игры стран СНГ, город готовит большой праздник для спортсменов, поэтому вполне справедливо, что весь год Гянджа будет носить звание спортивной столицы Содружества.

А в 2026 году этот статус заслуженно перейдет к Алма-Ате, неоднократно принимавшей крупные спортивные соревнования мирового и континентального масштаба», – сказал Морозов.

Теги:
Из этой рубрики
Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего боя с Марком Цукербергом
Спорт

Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего боя с Марком Цукербергом

2023/08/06, 14:59
Морозов: Весь год Гянджа будет носить звание спортивной столицы Содружества
Спорт

Морозов: Весь год Гянджа будет носить звание спортивной столицы Содружества

2023/08/06, 14:26
Азербайджанский дзюдоист пропустит турнир в Венгрии из-за болезни
Спорт

Азербайджанский дзюдоист пропустит турнир в Венгрии из-за болезни

2023/08/06, 12:23
Соревнования III Игр стран СНГ пройдут в Гяндже
Спорт

Соревнования III Игр стран СНГ пройдут в Гяндже

2023/08/06, 10:53
Азербайджан завоевал 6 медалей в первые дни II Игр стран СНГ
Спорт

Азербайджан завоевал 6 медалей в первые дни II Игр стран СНГ

2023/08/06, 00:27
Азербайджанский борец стал чемпионом мира
Спорт

Азербайджанский борец стал чемпионом мира

2023/08/05, 23:17
В Азербайджане рассчитывают провести Игры стран СНГ в 2025 году на достойном уровне
Спорт

В Азербайджане рассчитывают провести Игры стран СНГ в 2025 году на достойном уровне

2023/08/05, 17:47
Аллазов защитил титул чемпиона ONE по кикбоксингу, победив Григоряна
Спорт

Аллазов защитил титул чемпиона ONE по кикбоксингу, победив Григоряна

2023/08/05, 10:05
Азербайджанский пловец выиграл чемпионат мира среди паралимпийцев
Спорт

Азербайджанский пловец выиграл чемпионат мира среди паралимпийцев

2023/08/04, 23:15