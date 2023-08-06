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В ISW раскрыли подоплеку ударов ВСУ по российским кораблям

В ISW раскрыли подоплеку ударов ВСУ по российским кораблям

Удары Украины по российским военно-морским целям предположительно являются частью целенаправленной кампании по перехвату, направленной на создание благоприятных условий для проведения более масштабных контрнаступательных операций. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В частности, украинский морской беспилотник нанес в ночь на 4 августа удар по российскому десантному кораблю «Оленегорский горняк» класса «Ропуха». По словам представителя ГУР Андрея Юсова, повреждения корабля очень значительны.

Минобороны Великобритании сообщило, что на снимках корабля видно, что он кренится на 30-40 градусов, что свидетельствует либо о том, что несколько водонепроницаемых отсеков были пробиты ударом беспилотника, либо о том, что усилия экипажа по устранению повреждений были неэффективными.

Похоже, что теперь украинские силы расширяют свои усилия, включив в них и военно-морские цели как составную часть этих усилий.

Украинские официальные лица неоднократно заявляли о своей приверженности целенаправленной кампании по перехвату российских военных целей с целью ослабить российскую логистику и обороноспособность, чтобы создать благоприятные условия для будущих украинских контрнаступательных действий», – отметили в британском ведомстве.

Там также считают, что украинские силы продолжают создавать условия для будущих решающих операций с помощью кампании по перехвату, как они делали до и во время контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году.

«Однако теперь они наносят удары гораздо глубже в российские тыловые районы и охватывают морские объекты», – резюмировали в минобороны.

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