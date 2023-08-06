Багдасарян: Ильхам Алиев был прав (видео)

523 Просмотров

Как сообщает телеграм-канал Minval—LIVE, блогер Роман Багдасарян высказался о коррупции и воровстве армян в течение 30 лет.

«Ильхам Алиев был прав», – в частности, отметил он, напомнив о словах азербайджанского лидера о том, что азербайджанцы строили города, а армяне строили виллы.

«Наши чиновники и военные после Первой Карабахской войны возомнили себя вечными победителями. Пока Алиев строил города, Аркадий Гукасян покупал себе гостиницы в Санкт-Петербурге. Пока Алиев строил города, Бако Саакян покупал себе гостиницу «Арцах», трехэтажный дворец для своего водителя, торговый центр, магазины и торговые площади в Москве. Пока Алиев строил города, Араик Арутюнян строил дом, гостиницу в Ставропольском крае, покупал жилье в Дубае и Париже. Пока Алиев строил города, Артур Агабекян открыл фонд, с которого воровал деньги, тратя их на девочек и банкеты. Пока Алиев строил города, Роберт Кочарян покупал себе остров в Греции, отель, сотни объектов для сына Левона. Пока Алиев строил города, Ара Абрамян собирал деньги на усиление Арцаха (самоназвание армянских сепаратистов – прим. «Минвала») и направлял их на строительство своих дворцов», – отметил Багдасарян.

