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Анкара осудила провокацию РКК против Эрдогана

Анкара осудила провокацию РКК против Эрдогана

Министерство иностранных дел Турции резко осудило провокацию против личности президента Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны сторонников террористической организации РКК в столице Швеции Стокгольме.

В заявлении министерства говорится: «Мы еще раз самым решительным образом осуждаем провокацию на мероприятии, проведенном в Стокгольме, где группе лиц, связанной с террористической организацией РКК, было разрешено вести пропаганду с символикой террористической организации и совершить отвратительные действия против личности президента Турции».

В заявлении напоминаются обязательства, взятые правительством Швеции на себя в контексте предотвращения действий террористической организации РКК и связанных с ней лиц и организаций.

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