Анкара осудила провокацию РКК против Эрдогана

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Министерство иностранных дел Турции резко осудило провокацию против личности президента Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны сторонников террористической организации РКК в столице Швеции Стокгольме.

В заявлении министерства говорится: «Мы еще раз самым решительным образом осуждаем провокацию на мероприятии, проведенном в Стокгольме, где группе лиц, связанной с террористической организацией РКК, было разрешено вести пропаганду с символикой террористической организации и совершить отвратительные действия против личности президента Турции».

В заявлении напоминаются обязательства, взятые правительством Швеции на себя в контексте предотвращения действий террористической организации РКК и связанных с ней лиц и организаций.