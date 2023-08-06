Участники переговоров по Украине в Джидде достигли консенсуса по двум вопросам

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После первого дня консультаций участники саммита по ситуации в Украине в городе Джидда Саудовской Аравии достигли согласия по двум вопросам. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

«Все участники переговоров о войне в Украине считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины и верховенство Устава ООН», – отмечает издание.

Для обсуждения плана урегулирования войны на Украине, предложенного Киевом, участники решили создать рабочие группы.

Также ведутся переговоры о сроках проведения встречи глав государств. Источники газеты сообщают, что она может состояться до конца года.