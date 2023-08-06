В ДТП в Кюрдамире пострадали люди (фото)

93 Просмотров

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Инцидент был зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, проходящем через поселок Каррар, уточняет «Репорт».

Так, грузовой автомобиль марки Ford Transit, двигаясь в направлении Уджара, врезался в “КамАЗ”, за рулем которого находился житель Бардинского района Гурбанзаде Амин.

В результате столкновения 39-летний водитель Ford Transit Искендеров Рамин Акиф оглу и его пассажир Гейдаров Рамин Сабит оглу получили тяжелые травмы.

Раненые были незамедлительно доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу на машине скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние пассажира Рамина Гейдарова как тяжелое.

По факту ведется расследование.