В Баку убили женщину

В одном из частных жилых домов на территории Наримановского района столицы найдено тело женщины.
Об этом сообщили в прокуратуре Наримановского района.
Согласно информации, Таджиря Салманова 1989 года рождения скончалась от колото-резаных ран.
По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками прокуратуры и полиции задержан подозреваемый в совершении преступления Теймур Мамедов, 1989 года рождения
Предварительное следствие по делу продолжается.