В Баку убили женщину

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В одном из частных жилых домов на территории Наримановского района столицы найдено тело женщины.

Об этом сообщили в прокуратуре Наримановского района.

Согласно информации, Таджиря Салманова 1989 года рождения скончалась от колото-резаных ран.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками прокуратуры и полиции задержан подозреваемый в совершении преступления Теймур Мамедов, 1989 года рождения

Предварительное следствие по делу продолжается.