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В центре Тель-Авива произошло нападение со стрельбой

В центре Тель-Авива произошло нападение со стрельбой

Нападение со стрельбой произошло вечером в центре Тель-Авива, один человек получил тяжелые ранения, стрелявший нейтрализован.

Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

По ее информации, инцидент произошел на улице Монтефиоре в самом центре города. «Подозрение на атаку со стрельбой в Тель-Авиве. <…> Один человек пострадал в результате стрельбы и отправлен получать медицинскую помощь. Стрелявший нейтрализован, на месте происшествия находятся крупные силы полиции», – говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба израильской службы скорой помощи сообщила, что пострадавший – 40-летний мужчина, он срочно доставлен в одну из больниц Тель-Авива. По информации медиков, раненый находится в тяжелом состоянии.

В полиции позже уточнили, что муниципальный инспектор безопасности пострадал в результате вооруженного нападения в центре Тель-Авива. По ее информации, раненый вместе с напарником патрулировал улицу, когда случилось нападение.

«Инспекторы тель-авивского муниципалитета заметили молодого человека, который вызвал у них подозрение, и они окликнули его для проверки. В этот момент подозреваемый открыл огонь по инспектору, который был серьезно ранен. Другой муниципальный инспектор среагировал решительно и сумел нейтрализовать террориста», – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, на месте инцидента продолжает работать большая группа сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

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