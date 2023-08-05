В Сальяне обнаружены предметы домашнего обихода, относящиеся к Средневековью

В Сальянском районе найдены остатки средневековой стены и предметы домашнего обихода.
Cотрудники Института археологии, этнографии и антропологии и Министерства культуры провели мониторинг памятников, зарегистрированных в районе, передает Report.
Сообщается, что в древнем поселении Гырхчыраг были обнаружены остатки стены.
По словам заведующего отделом “Коллекция археологических памятников” института Микаила Мустафаева, помимо остатков стен, на территории Гырхчырага были обнаружены глазурованная и неглазурованная керамика, светильники разных размеров и другие образцы материальной культуры.
История этой территории относится к XII-XVI векам.