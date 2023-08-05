Москва раскрыла свои истинные цели: Мы против мира между Баку и Ереваном |
Пекин потребовал от Москвы объяснений |
Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины |
Азербайджанский пловец выиграл чемпионат мира среди паралимпийцев |
ВСУ прорвали первую линию вражеской обороны |
Азербайджан первым предложил Грузии помощь после трагического схода оползня |
Турция предоставила Украине дополнительную военную помощь |
Кто мог поразить российский корабль в бухте Новороссийска |
Посол: Азербайджан всегда поддерживал Пакистан |
Главное Общество

В Сальяне обнаружены предметы домашнего обихода, относящиеся к Средневековью

В Сальяне обнаружены предметы домашнего обихода, относящиеся к Средневековью

В Сальянском районе найдены остатки средневековой стены и предметы домашнего обихода.

Cотрудники Института археологии, этнографии и антропологии и Министерства культуры провели мониторинг памятников, зарегистрированных в районе, передает Report.

Сообщается, что в древнем поселении Гырхчыраг были обнаружены остатки стены.

По словам заведующего отделом “Коллекция археологических памятников” института Микаила Мустафаева, помимо остатков стен, на территории Гырхчырага были обнаружены глазурованная и неглазурованная керамика, светильники разных размеров и другие образцы материальной культуры.

История этой территории относится к XII-XVI векам.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку произошел пожар в жилом здании (видео)
Общество

В Баку произошел пожар в жилом здании (видео)

2023/08/06, 00:12
В Баку убили женщину
Общество

В Баку убили женщину

2023/08/05, 23:47
В Сальяне обнаружены предметы домашнего обихода, относящиеся к Средневековью
Общество

В Сальяне обнаружены предметы домашнего обихода, относящиеся к Средневековью

2023/08/05, 22:16
В Сальяне военнослужащий выстрелил в себя в исправительном учреждении
Общество

В Сальяне военнослужащий выстрелил в себя в исправительном учреждении

2023/08/05, 20:55
Начинается возвращение в Физули 
Блок

Начинается возвращение в Физули 

2023/08/05, 14:21
В Азербайджане арендаторы смогут участвовать в управлении многоквартирным домом
Общество

В Азербайджане арендаторы смогут участвовать в управлении многоквартирным домом

2023/08/05, 14:10
Завтра ожидается 36-градусная жара
Общество

Завтра ожидается 36-градусная жара

2023/08/05, 13:26
Погодные условия на территории страны стабилизируются
Общество

Погодные условия на территории страны стабилизируются

2023/08/05, 11:38
Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с правонарушениями в БТА
Общество

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с правонарушениями в БТА

2023/08/05, 11:25