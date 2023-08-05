Иран повышает боеспособность своего военно-морского флота на фоне напряженности с США

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Иран оснастил свой военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции беспилотниками и ракетами с радиусом действия тысячу км, в то время как США предлагают поставить охрану к коммерческим кораблям, проходящим через Персидский залив.

«Различные типы беспилотников и несколько сотен крылатых и баллистических ракет с радиусом действия от 300 до 1000 км есть среди систем и оборудования, добавленных к возможностям гвардейского флота сегодня», – сообщило государственное информационное агентство Ирана IRNA.