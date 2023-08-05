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Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку полетов из Ашхабада в Москву до 28 октября

Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку полетов из Ашхабада в Москву до 28 октября

 

Пресс-служба сообщает, что авиакомпания с 8 августа по 28 октября 2023 года приостанавливает полёты рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад.

Рейсы в Россию будут выполняться по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад. Компания предложила пассажирам либо переоформить билеты на рейс Ашхабад — Казань без удержаний и сборов, либо вернуть деньги (только в стране покупки билета).

Ранее авиакомпания приостановила рейсы из Ашхабада в Москву с 1 по 22 августа, объяснив это “обстановкой в Московской воздушной зоне” и желанием обеспечить безопасность полетов. Однако позже это пояснение с причинами ввода ограничений убрали из пресс-релиза.

Сейчас из Туркменистиана в Россию летают две авиакомпании — «Туркменистан» и S7, вторая всё ещё продает билеты в Москву на август.

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