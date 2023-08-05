New York Times: Давление на Киев может усилиться

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Владимир Зеленский на заседании с послами Украины заявил, что в ближайшие месяцы может усилиться давление на Киев со стороны Запада для начала мирных переговоров с РФ, пишет газета.

Газета также отмечает, что визит представителя Китая на встречу в саудовской Джидде не означает, что Пекин меняет свою позицию по отношению к конфликту.

Но он может помочь в создании образа ответственного и нейтрального игрока.

Зеленский также недавно заявил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной. В ближайшие месяцы давление будет нарастать, чтобы найти путь к миру путем переговоров.