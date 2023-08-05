В Саудовской Аравии начался мирный саммит по Украине

В Саудовской Аравии в городе Джидда, начались мирные переговоры по Украине, сообщает РБК-Украина.
Двухдневная встреча является частью дипломатической инициативы Украины, направленной на то, чтобы заручиться поддержкой не только основных западных сторонников, но и стран Юга, которые не желают принимать чью-либо сторону в конфликте.
Украина и ее союзники надеются, что на встрече в Джидде будут согласованы ключевые принципы прекращения войны России против Украины.
В саммите принимают участие советники по национальной безопасности и других высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран.
В форуме не принимает участие Россия, однако Кремль заявил, что будет «следить» за ходом встречи.