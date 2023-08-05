В Саудовской Аравии начался мирный саммит по Украине

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В Саудовской Аравии в городе Джидда, начались мирные переговоры по Украине, сообщает РБК-Украина.

Двухдневная встреча является частью дипломатической инициативы Украины, направленной на то, чтобы заручиться поддержкой не только основных западных сторонников, но и стран Юга, которые не желают принимать чью-либо сторону в конфликте.

Украина и ее союзники надеются, что на встрече в Джидде будут согласованы ключевые принципы прекращения войны России против Украины.

В саммите принимают участие советники по национальной безопасности и других высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран.

В форуме не принимает участие Россия, однако Кремль заявил, что будет «следить» за ходом встречи.