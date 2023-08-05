Financial Times: Вашингтон может быть недоволен атакой Украины на российские порты

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Вашингтон может быть недоволен атакой украинских морских дронов на бухту Новороссийска, которая была произведена вчера.

Причина – эта атака создала угрозу экспорту российской, а также казахской нефти, что может привести к росту цен на топливо, чего Байден пытается избежать накануне президентских выборов в США.

Издание отмечает, что атака на порт Новороссийска, в результате которой существенные повреждения получил большой десантный корабль «Оленегорский горняк», произошла после серии российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре зернового экспорта.

«Страны атакуют основные источники экспортного дохода друг друга», – пишет FT.

Также авторы публикации предполагают, что США и другие западные партнеры Украины могут быть недовольны ударами по нефтяному экспорту России.

«США прилагают усилия, чтобы сохранить российскую нефть на рынке, чтобы остановить рост мировых цен и не нанести вред мировой экономике, поскольку администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы цены на нефть оставались стабильными перед президентскими выборами в следующем году», – пишет издание.

Оно отмечает, что Новороссийск является главным нефтяным портом России на Черном море и способен экспортировать около 600 000 баррелей в день. Это также главный пункт экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается магистраль Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) мощностью 1,2 млн баррелей в сутки, в котором свою долю в частности имеет американская нефтяная компания Chevron.

«Белый дом не воспримет все, что рискует сократить поставки российской нефти на рынок», — сказала бывший аналитик ЦРУ, эксперт RBC Capital Markets Хелима Крофте.

По ее словам, Вашингтон ожидает, что западную поддержку Украине будет труднее поддерживать, если в результате действий Киева обострится энергетический кризис в мире.