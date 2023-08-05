Эрдоган вновь посетит арабские страны персидского залива

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в этом месяце отправится во второе за лето турне по странам Персидского залива.

«В августе планируется второе турне президента по странам Персидского залива, включающее посещение Бахрейна, Омана и Кувейта, а также визит в Ирак», – сообщает телеканал CNN Türk.

В середине июля Эрдоган уже совершил трехдневную поездку в страны Персидского залива. Первое турне включало Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Теперь лидер Турции намерен посетить Бахрейн, Оман, Кувейт и Ирак.