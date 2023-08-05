Начинается возвращение в Физули

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5 августа Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на первом этапе.

Об этом сообщили в Госкомитете.

В мероприятии приняли участие представители специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), и исполнительной власти Физулинского района.

В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). В соответствии с составом 51 семья обеспечена двухкомнатными, 76 – трехкомнатными и 17 – четырехкомнатными квартирами. Эти семьи до сих пор проживают в городах Баку и Сумгайыт, в местах временного поселения на территории Абшеронского района.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые скоро вернутся в Физули на постоянное место жительства, выразили глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия и заботу о вынужденных переселенцах.

Семьи, принявшие участие в жеребьевке, в кратчайшие сроки отправятся в город Физули.