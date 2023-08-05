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Пекин потребовал от Москвы объяснений

Пекин потребовал от Москвы объяснений

Посольство Китая в РФ заявило, что пятерых граждан КНР несколько часов допрашивали на границе и не пустили в Россию.

О допросах говорится в заявлении дипломатов в китайской соцсети WeChat, обратил внимание Bloomberg.

По данным посольства, 29 июля пятеро граждан Китая пытались попасть в Россию из Казахстана. На границе их «неоднократно допрашивали в течение четырех часов», после чего им отказали во въезде. Их туристические визы были аннулированы, утверждают дипломаты.

Посольство заявило, что после просмотра видеозаписи инцидента направило представления в МИД РФ, ФСБ и пограничную службу, потребовав объяснить причину произошедшего и «гарантировать, что подобные инциденты не повторятся в будущем».

Российская сторона пока не комментировала произошедшее.

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