Глава СБУ признал участие Украины в атаке на российский танкер Sig

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк фактически признал участие киевского режима в атаке на российский танкер «Сиг» (Sig) в Керченском проливе, сообщают СМИ.

В заявлении руководителя СБУ в Telegram говорится, что любые «хлопки», происходящие с российскими кораблями и на Крымском мосту, являются, по мнению Малюка, «абсолютно логичными» и «законными». Он считает это «эффективным шагом» в отношении России.

«Такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными», – заявил Малюк.

Глава СБУ потребовал от России, если она хочет прекращения атак, «чем быстрее, тем лучше» покинуть эту морскую акваторию и территорию.

Ранее сообщалось, что украинский дрон протаранил танкер «Sig», который находился на якорной стоянке к югу от Керченского пролива.