Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины |
Азербайджанский пловец выиграл чемпионат мира среди паралимпийцев |
ВСУ прорвали первую линию вражеской обороны |
Азербайджан первым предложил Грузии помощь после трагического схода оползня |
Турция предоставила Украине дополнительную военную помощь |
Кто мог поразить российский корабль в бухте Новороссийска |
Посол: Азербайджан всегда поддерживал Пакистан |
Армяне вырубили и вывезли из Азербайджана более 2 тысяч ценных деревьев |
SOCAR будет сотрудничать с Microsoft (фото) |
Главное Общество

Завтра ожидается 36-градусная жара

Завтра ожидается 36-градусная жара

Обнародован прогноз погоды на 6 августа.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове дождей не ожидается, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 18-23 ° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Завтра ожидается 36-градусная жара
Общество

Завтра ожидается 36-градусная жара

2023/08/05, 13:26
Погодные условия на территории страны стабилизируются
Общество

Погодные условия на территории страны стабилизируются

2023/08/05, 11:38
Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с правонарушениями в БТА
Общество

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с правонарушениями в БТА

2023/08/05, 11:25
В Хачмазе вблизи лесного массива произошел пожар
Общество

В Хачмазе вблизи лесного массива произошел пожар

2023/08/05, 10:34
Обезврежена банда, ввозившая наркотики в страну (видео)
Общество

Обезврежена банда, ввозившая наркотики в страну (видео)

2023/08/05, 10:18
В Балакянском районе юноша зарезал своего дядю
Общество

В Балакянском районе юноша зарезал своего дядю

2023/08/04, 23:42
Поиски утопленников в Мингячевирском водохранилище завершены (обновлено)
Общество

Поиски утопленников в Мингячевирском водохранилище завершены (обновлено)

2023/08/04, 22:32
Армяне вырубили и вывезли из Азербайджана более 2 тысяч ценных деревьев
Общество

Армяне вырубили и вывезли из Азербайджана более 2 тысяч ценных деревьев

2023/08/04, 18:57
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью
Общество

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью

2023/08/04, 17:48