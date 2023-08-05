Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с правонарушениями в БТА

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Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов провел очередное заседание коллегии, сообщают СМИ.

На заседании был рассмотрен аудиторский отчет о результатах аудита управления государственными средствами и имуществом по Бакинскому транспортному агентству и подведомственным учреждениям, согласно плану работы Счетной палаты на 2023 год. В выявленных правонарушениях, допущенных БТА, был обнаружен состав преступления, поэтому было решено направить соответствующие материалы по результатам аудита в Генеральную прокуратуру Азербайджана в соответствии со статьей 26.2 закона АР «О Счетной палате».

Затем на заседании были обсуждены и утверждены программы, связанные с аудитами, предусмотренными в рабочем плане на 2023 год, а также рассмотрены текущие вопросы, стоящие в повестке дня, связанные с функциональной деятельностью.