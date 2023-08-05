В Турции анонсировали визит Эрдогана в страны Персидского залива и Германию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует второе турне в страны Персидского залива и возможный визит в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал CNN Türk.

По данным телеканала, в августе планируется посещение турецким лидером Бахрейна, Омана, Кувейта, а также визит в Ирак. После этого Эрдоган примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G-20) в Индии 9-10 сентября и в сессии Генеральной Ассамблее ООН в США 18-19 сентября. В сентябре он может посетить Германию.

Ранее глава Турции выразил надежду, что визит президента России Владимира Путина в республику состоится в августе, и уточнил, что конкретная дата еще не определена. По его словам, на данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки.