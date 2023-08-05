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Главное Общество

В Хачмазе вблизи лесного массива произошел пожар

В Хачмазе вблизи лесного массива произошел пожар

На горячую линию МЧС “112” поступила информация о пожаре на открытой местности в селе Cибироба Хачмазского района.

По вызову были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Службы спасения особого риска.

При оценке оперативных условий на месте происшествия было установлено, что в непосредственной близости от лесного массива горит бытовой мусор, камыши и кустарники, есть высокий риск проникновения пламени в лесной массив.

Благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым силами МЧС, пожар был потушен.

В результате пожара сгорели бытовые отходы на площади около 500 м2, кустарники на площади 3 га и камыши на площади 7 га.

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