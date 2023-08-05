МВД Украины установило имена 61 тысячи погибших российских солдат

229 Просмотров

Речь идет о тех, кто погиб с 2014 года по сегодняшний день.

МВД Украины идентифицировало поименно уже более 60 тысяч российских солдат, что погибли в попытках уничтожить Украину. Об этом говорится на портале «Потерьнет», который весной был запущен при участии МВД и ГУР МОУ, сообщает УНИАН.

«Нами уже собрано 61 431 фактов о потерях российской армии и других военных формирований, задействованных в вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», – говорится на стартовой странице портала.

Отмечается, что вся информация, изложенная на сайте, была получена из открытых источников.

В МВД уточнили, что посетители сайта с территории России могут проверить, содержатся ли данные об их близких в этой базе.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 5 августа общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения уже составили около 249 тысяч человек. Также агрессор потерял более 4200 танков, 8200 ББМ и 4900 единиц артиллерии.

Российские оппозиционные журналисты «Медиазоны «и Русской службы «Би-би-си» установили имена более 29 тысяч россиян, погибших на войне. Речь идет лишь о тех, чьи имена известны из сообщений в открытых источниках, поэтому число не отражает общий уровень российских потерь.