Алексей Тулбуре: Азербайджан на постсоветском пространстве может стать вторым Катаром

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Азербайджан на постсоветском пространстве может стать страной, инвестирующей в экономику будущего, такой как Катар и ОАЭ. Об этом Minval.az заявил молдавский политолог Алексей Тулбуре, комментируя отношения между Кишиневом и Баку.

«Политики Молдовы едут в Баку и пытаются наладить альтернативные поставки газа из Азербайджана. Это очевидно. Я Азербайджан вижу как очень мудрую страну. Я хочу видеть Азербайджан на постсоветском пространстве как страны Ближнего Востока – Катар или ОАЭ, которая будет инвестировать в IT-технологии», – сказал эксперт.

По его словам, ресурсы Азербайджана позволяют инвестировать в новую экономику, в университеты, в мозги, в информационные технологии, в блокчейн – во все то, что сейчас называют «будущим».

«Я бы хотел, чтобы Азербайджан и Молдова развивались в этом направлении, что дало бы нам стабильный рост и светлое будущее. Да, газ и нефть продавать – хорошо, но эти изменения и реформы еще лучше, поскольку время нефти и газа подходит к концу», – подчеркивает аналитик.

Эксперт также добавил, что будущее требует немного других усилий. В Молдове на аутсорсинге работает большое количество людей, много талантливых специалистов, поэтому хотелось бы видеть инвестиции в новую экономику. Сельхоз продукция в Молдове хорошая, но это уже прошлое, а надо смотреть в будущее.

Говоря о влиянии России на постсоветском пространстве, эксперт сказал, что РФ сама разрушила этот вектор развития в сотрудничестве с постсоветскими странами.

«Молдова и Украина стали кандидатами на членство в ЕС. Мы уже перестали быть постсоветскими странами. Мы вышли из-под влияния России, и она уже не может нам помешать. Она не может на нас влиять, и ее мнение не настолько важно для нас. Уровень ее влияния очень низок, и поэтому мы должны понимать, что нас ждет другой период», – добавил он.

Однако политолог все же полагает, что Россия где-то свое влияние оставит: «Она огромная, если там появится умная власть, то с этой страной надо будет сотрудничать, но сегодня этого нет».

Касаясь российско-украинского конфликта, аналитик отметил, что Россия уже проиграла.

«Она проиграла и стратегически, и экономически, и политически. Нет еще военного разгрома, но мы поняли, что это никакая ни вторая армия мира. Эта война – катастрофа для всей России. Украину будет поддерживать весь мир, она вернет свои территории. Поэтому мы должны готовиться к построссийскому периоду, наша судьба в наших руках», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев