Латвия может попросить до 6000 россиян покинуть страну

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Уже в сентябре несколько тысяч граждан России, постоянно живущих в Латвии, могут получить от Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) требование покинуть эту страну. По словам главы Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмара Лидаки, речь идет о тех, кто не записался на экзамен по латышскому языку, обязательный для получения статуса постоянного жителя Евросоюза, и не подал никаких документов на продление постоянного вида на жительство, сообщает DW.

«Это люди, которые не проявили никакого желания – ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то УДГМ просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев», – заявил он в пятницу, 4 августа, в интервью новостному порталу LSM.lv.

В министерстве внутренних дел Латвии подтвердили, что письма с требованием покинуть страну уже готовятся и что число их адресатов может составить около 6000 человек. «Время для выезда – три месяца. Оно дается, чтобы человек мог уехать без спешки. Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, то может наступить момент, когда государственные структуры об этом узнают и напомнят, что нужно уезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, так что человека могут оштрафовать», – сообщил заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш.

Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис при этом заверил, что после 1 сентября, когда УПДМ прекратит прием заявлений от граждан РФ на продление вида на жительство, никакой «охоты» не начнется, но россияне, которые не подали заявление на продление латвийского ВНЖ, столкнутся с неудобствами.

В свою очередь Ингмар Лидака напомнил, что в подобных случаях «закон предусматривает выдворение» иностранца-нарушителя. «Если политики или министры говорят, что такого не будет… Это надежда на то, что будет что-то меняться в законодательстве. Может, поменяют какие-то условия. Но я опасаюсь, что до 1 сентября этого не произойдет», – сказал депутат.

Портал LSM.lv отмечает, что утрата вида на жительство в Латвии влечет за собой потерю возможности получать многие услуги, включая выплату пенсии.

В октябре 2022 года Управление гражданства и миграции Латвии сообщило, что у жителей страны, принявших гражданство РФ, аннулируют постоянный вид на жительство. Чтобы оставаться в Латвии в статусе постоянного жителя, россиянам придется до 1 сентября получить новый постоянный вид на жительство – статус постоянного жителя ЕС.