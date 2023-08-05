Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины

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Украина вряд ли сможет восстановить свой ядерный статус. Этому препятствуют не только политические причины, но и технологические.

Об этом говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

У Данилова спросили, могут ли гарантии безопасности для Украины предусматривать наличие у Украины ядерного оружия в каком-либо виде.

«Что касается арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами – вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, – это сложная вещь», – подчеркнул секретарь СНБО.

При этом он уточнил, что на сегодняшний день есть государства, которые сами напрямую не владеют ядерным оружием, однако им его предоставляют страны-члены Альянса.

«Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае – я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и трудная работа», – добавил он.