Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины |
Азербайджанский пловец выиграл чемпионат мира среди паралимпийцев |
ВСУ прорвали первую линию вражеской обороны |
Азербайджан первым предложил Грузии помощь после трагического схода оползня |
Турция предоставила Украине дополнительную военную помощь |
Кто мог поразить российский корабль в бухте Новороссийска |
Посол: Азербайджан всегда поддерживал Пакистан |
Армяне вырубили и вывезли из Азербайджана более 2 тысяч ценных деревьев |
SOCAR будет сотрудничать с Microsoft (фото) |
Главное Мир

Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины

Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины

Украина вряд ли сможет восстановить свой ядерный статус. Этому препятствуют не только политические причины, но и технологические.

Об этом говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

У Данилова спросили, могут ли гарантии безопасности для Украины предусматривать наличие у Украины ядерного оружия в каком-либо виде.

«Что касается арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами – вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, – это сложная вещь», – подчеркнул секретарь СНБО.

При этом он уточнил, что на сегодняшний день есть государства, которые сами напрямую не владеют ядерным оружием, однако им его предоставляют страны-члены Альянса.

«Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае – я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и трудная работа», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Трамп рассчитывает на помощь Верховного суда
Мир

Трамп рассчитывает на помощь Верховного суда

2023/08/05, 00:45
Росмиротворцы отфутболили армян (видео)
Мир

Росмиротворцы отфутболили армян (видео)

2023/08/05, 00:17
Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины
Мир

Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины

2023/08/05, 00:11
Датская оппозиция недовольна решением правительства запретить сожжение Корана
Мир

Датская оппозиция недовольна решением правительства запретить сожжение Корана

2023/08/04, 23:50
Азербайджан первым предложил Грузии помощь после трагического схода оползня
Мир

Азербайджан первым предложил Грузии помощь после трагического схода оползня

2023/08/04, 22:06
Министры обороны стран Западной Африки разработали план возможной интервенции в Нигер
Мир

Министры обороны стран Западной Африки разработали план возможной интервенции в Нигер

2023/08/04, 21:39
Военнослужащие Грузии присоединились к операции в оползневой зоне
Мир

Военнослужащие Грузии присоединились к операции в оползневой зоне

2023/08/04, 21:11
Данилов назвал россиян азиатами (видео)
Мир

Данилов назвал россиян азиатами (видео)

2023/08/04, 19:59
Армения переходит на карточную систему снабжения продовольствием
Мир

Армения переходит на карточную систему снабжения продовольствием

2023/08/04, 19:12