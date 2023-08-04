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В Балакянском районе юноша зарезал своего дядю

В Балакянском районе юноша зарезал своего дядю

4 августа около 15:00 часов в районный отдел полиции поступила информация о том, что житель села Халатала Балакянского района Залхаев Шахин Ахмед оглу, 1976 года рождения скончался от колото-резаных ран в доме, где он проживал.

Согласно информации пресс-службы МВД, в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, подозреваемый в совершении преступного деяния был задержан.

Задержанным является племянник покойного – Залхаев Ахмед Магомед оглу, 2006 года рождения.

По данному факту проводится расследование.

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