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Главное Экономика

Путин дал шанс исламскому банкингу

Путин дал шанс исламскому банкингу

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает проведение эксперимента по исламскому банкингу в четырёх регионах России. Закон опубликован на портале правовой информации.

Эксперимент будет проведён на территории Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана с 1 сентября 2023 года по сентябрь 2025-го.

ЦБ будет определять порядок уведомления клиентов участника эксперимента о его деятельности.

Участникам эксперимента будет запрещено финансировать производство и торговлю табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и игорный бизнес.

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