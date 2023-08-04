Азербайджан первым предложил Грузии помощь после трагического схода оползня

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Первые соболезнования, а также первое предложение о помощи в связи с оползнем, который произошел на территории муниципалитета Шови на западе Грузии и привел к человеческим жертвам, поступили от друга и соседа – Азербайджана.

Информационные порталы «interpressnews.ge», «apsny.ge», «sputnik-georgia.ru», «24news.ge», «aktual.ge», «interpress.ge», телеканалы «1tv.ge», «rustavi2.ge» и ряд других СМИ распространили информацию о том, что Азербайджан является первой страной, выразившей соболезнования и предложившей помощь Грузии, отмечает «Тренд».

Сообщается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Грузии в связи со стихийным бедствием в курортном районе Шови. Глава МИД выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, правительству и народу Грузии, пожелал выздоровления пострадавшим. Он выразил надежду, что пропавшие без вести будут найдены в ближайшее время. Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда с Грузией и готов оказать всяческое содействие в связи со спасательными мероприятиями и ликвидацией последствий стихийного бедствия.