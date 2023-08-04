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SOCAR будет сотрудничать с Microsoft (фото)

SOCAR будет сотрудничать с Microsoft (фото)

Компания SOCAR и Microsoft в пятницу подписали Меморандум о взаимопонимании.

«Меморандум предусматривает сотрудничество в сферах цифровизации, инноваций, усовершенствования инфраструктуры информационных технологий, развития человеческого капитала, а также разведки, добычи, переработки, маркетинга, транспорта, кибербезопасности. Подписание документа стало результатом прямой инициативы SOCAR и успешных переговоров», – говорится в сообщении SOCAR.

По данным Госнефтекомпании Азербайджана, Меморандум с Microsoft, наряду с SOCAR, создаст благоприятную основу для создания центра инновационного совершенствования для страны в целом.

«Меморандум является частью долгосрочной стратегии SOCAR и направлен на модернизацию операционной модели за счет применения чистых, цифровых и инновационных технологий на предприятиях Госнефтекомпании, а также внесет ценный вклад в более эффективное выполнение технических и технологических операций, укрепление бизнеса и развитие высококвалифицированного кадрового потенциала.

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SOCAR будет сотрудничать с Microsoft (фото)
Экономика

SOCAR будет сотрудничать с Microsoft (фото)

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