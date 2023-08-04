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МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью

В условиях наблюдаемой в стране ветреной и жаркой погоды даже небольшое пренебрежение или небрежное отношение к правилам пожарной безопасности может привести к тяжелым последствиям. Об этом говорится в обращении МЧС к населению.

Так, в жаркую и ветренную погоду даже самая незначительная искра может быстро перерасти в большой пожар, и привести к тяжелым  последствиям.

В связи с изложенным МЧС Азербайджана еще раз призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в ветреную и жаркую погоду.

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