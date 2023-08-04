Число погибших на курорте в горах Грузии увеличилось до 11

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Число погибших в результате схода оползня в Шови в Западной Грузии увеличилось до 11 человек, сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили.

Масса земли почти полностью уничтожила туристическую инфраструктуру курорта Шови и разрушила ведущие к нему мосты и дорогу. За два дня спасателям удалось вывезти из зоны бедствия 210 человек. Власти Грузии объявили 7 августа днем траура по погибшим в результате схода оползня в Шови.

«В Раче произошла очень серьезная трагедия… Я был максимально близко, и очень тяжело то, что я видел на месте, в эпицентре. Для этого региона это очень большая катастрофа. К сожалению, 11 погибших уже найдены, ведутся поиски 25 человек», – сказал министр.

Часть погибших уже опознана, отметил он. Министр выразил свои соболезнования членам семьи погибших и всей Грузии.