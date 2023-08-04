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Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира: впереди Европы всей

Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира: впереди Европы всей

Всемирный банк обновил оценку ВВП стран мира на конец 2022 года. По оценкам организации, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира.

Россия также стала первой в этой списке страной Европы, опередив Германию.

Представленные данные по ВВП основаны на официальных данных по странам, опубликованных Всемирным банком и МВФ, в пересчёте на паритет покупательной способности. Данные скорректированы с использованием оценок мировой экономики за устаревшие базовые годы ВВП и оценок неформальной экономической активности, уточняет ВБ.

Данные по любой стране с рейтингом D или E, скорее всего, будут хуже, чем данные по стране с рейтингом A, B или C, даже после проведённой корректировки, также предупреждает Всемирный банк. У России рейтинг С.

Пятёрка стран мира по ВВП выглядит так:

Китай ($31,559 млрд)
США ($23,149 млрд)
Индия ($15,875 млрд)
Япония ($5,675 млрд)
Россия ($5,510 млрд)

У Германии — шестое место с $5,011 млрд. За ней идут Индонезия ($4,811 млрд), Бразилия ($4,288 млрд), Турция ($3,696 млрд) и Франция, которая замыкает десятку ($3,533 млрд). Великобритания в топ-10 не попала.

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