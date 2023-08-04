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НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с гуманитарным разминированием

НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с гуманитарным разминированием

НПО Азербайджана обратились к международному сообществу с призывом использовать потенциал гуманитарного разминирования в процессе строительства мира, сообщает АПА.

Представители гражданского общества Азербайджана, обращаясь к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту Генеральной Ассамблеи ООН Чабе Кереши, президенту Совета ООН по правам человека Вацлаву Балеку, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Службы минной безопасности ООН Илену Кохне, министру иностранных дел ЕС, руководителям институтов Совета Европы и стран-членов этих институтов, руководству Великобритании, призывали каждого из них оказать сильную поддержку в скорейшем устранении минной угрозы, созданной Арменией на территории Азербайджана.

«Мы, – организации гражданского общества, призываем вас оказать поддержку в преодолении минной проблемы Азербайджана, оказать давление на Армению, продемонстрировать справедливую позицию в устранении минной угрозы», – говорится в обращении.

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